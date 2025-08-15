窓を閉め切り、エアコンをガンガンに効かせて過ごす猛暑日は、換気ができずに部屋に生活臭がこもってしまいがち。そんな部屋のニオイ対策にもぴったりなのが、インテリア雑貨を手掛けるLife on Productsが展開するフレグランスブランド「mercyu（メルシーユー）」。そのヒットシリーズ Nordic Collection から登場したのが「Nordic Collection インセンス」（40本入り：1540円）です。人気の3種の香りを閉じ込めたインセンス（お香