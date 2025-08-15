夏場の部屋のニオイ対策としてもうってつけ！ フローラル系や柑橘系など人気の香りが楽しめる新しいタイプのお香とは？

窓を閉め切り、エアコンをガンガンに効かせて過ごす猛暑日は、換気ができずに部屋に生活臭がこもってしまいがち。

そんな部屋のニオイ対策にもぴったりなのが、インテリア雑貨を手掛けるLife on Productsが展開するフレグランスブランド「mercyu（メルシーユー）」。そのヒットシリーズ Nordic Collection から登場したのが「Nordic Collection インセンス」（40本入り：1540円）です。

人気の3種の香りを閉じ込めたインセンス（お香）が、空間全体にやさしく広がり、部屋をリラックスムードに包み込みます。

フローラル系や柑橘系など、モダンでナチュラルなフレグランスを採用しているため、いわゆる昔ながらの強い香りが苦手な人でも楽しめます。

▲CL（クリアエアー）

新作のインセンスは、Nordic Collectionのルームフレグランスで特に人気の高い香り3種を、お香として丁寧に再現しています。

これにより、既存のルームフレグランス愛用者がそのままお気に入りの香りをお香でも楽しめるだけでなく、香りを新たに試したい人にも、安心感と期待感を与えるラインナップになっています。

▲BA（ブラックアンバー）

ライフオンプロダクツの登録商標「CL（クリアエアー）」は、フルーティな甘さの中に女性らしいやわらかさが漂う香りです。

一方「BA（ブラックアンバー）」は、“黒琥珀”と呼ばれる艶やかなストーンをイメージした、濃厚で深みのあるエレガントな香りに仕上げられています。

▲CV（シトラスバーベナ）

CV（シトラスバーベナ）は、搾りたてのような瑞々しさとほのかな甘さをあわせ持つ、フレッシュで爽やかな柑橘系の香りです。CL（クリアエアー）やBA（ブラックアンバー）同様、クセが強すぎず軽やかに広がるため、性別や年代を問わず使いやすいのが魅力。

どの香りも、日常の空間に自然と溶け込みながら、ほどよく気分を切り替えてくれるモダンなフレグランスに仕上がっています。

ルームフレグランスといえば、アロマオイルやリードディフューザーなどさまざまな種類がありますが、お香のいいところは焚いている間だけ香る点。「Nordic Collection インセンス」の燃焼時間は1本約25分なので、ストレッチやヨガ、メディテーションなどの間にタイマー代わりとして使うこともできます。

爽やかな香りに包まれながら立ち上る細い煙を眺めるひとときは、心を落ち着けたり気分をリフレッシュしたりと、日常に小さな贅沢をもたらしてくれます。

清楚な白い磁器で作られたフラワーモチーフのお香立てが付属しており、手持ちの耐熱皿に乗せればすぐに使用できます。コンパクトなパッケージで、ちょっとしたギフトにもぴったりです。

8月5日よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売中。8月25日からは全国の雑貨店や量販店、各オンラインショップにて順次販売がスタートします。

>> Life on Products

＜文／&GP＞

【関連記事】

◆累計販売2億個突破のボタニスト。バスタイムが心の休養時間に変わる新ライン「SANTAL」ってどんな香り？

◆グラフペーパーとのコラボで誕生したFRAMA（フラマ）の香り豊かなハンドケア。贈り物にも最適です

◆コップのようなアルミ製のお香立て。持ち運びやすいから好きな場所で好きな香りを楽しもう