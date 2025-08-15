◆米大リーグエンゼルス６―５ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が敵地エンゼルス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で出場し、古巣相手に初登板。２３年ＷＢＣ決勝以来となるトラウトとの勝負は２打席連続三振に封じた。今季最長４回１／３を５安打４失点で、エンゼルス時代の２３年８月９日（日本時間１０日）以来７３５日ぶりの勝利はならず、チームは逆転負