娘の変化に気づきながらも、母として何ができるのかわからない━━。“確信”へと変わった疑念は、娘の物欲の強さと不可解な行動によって、ますます深まっていきます。化粧品や服を次々と欲しがる娘に、母が感じた違和感。そして、ついに爆発してしまった感情と、それに返された涙の訴え。すれ違いの中で母が知る「本当の理由」とは……。今こそ、娘と向き合う覚悟が試されるとき。『娘がお金を盗んだ話』第4話をごらんください。