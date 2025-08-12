EU欧州委員会本部に掲げられたEUの旗＝7月、ブリュッセル（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）加盟国の外相は11日、ロシアが侵攻を続けるウクライナ情勢を巡り15日開催予定の米ロ首脳会談を前に、オンラインで緊急会合を開いた。終了後、EUのカラス外交安全保障上級代表は声明で「ロシアが完全かつ無条件の停戦に応じていない以上、いかなる譲歩も協議すらすべきではない」と訴えた。カラス氏は、ロシアに対