ノッティンガム・フォレストはACミランでプレイするアメリカ代表MFユヌス・ムサ（22）の獲得に興味を持っているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。アーセナルの下部組織で育ち、バレンシアでプロデビューを飾った同選手は2023年夏にミランへ移籍。加入1年目の23-24シーズンは公式戦40試合に出場し、2アシストをマーク、そして昨シーズンは公式戦40試合で3アシストと安定した出場時間を確保している。そんなムサにフォレストはこ