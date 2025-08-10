ベルギーの強豪ヘンクは現地８月９日、フランス２部のスタッド・ドゥ・ランスから、日本代表MF伊東純也を獲得したと発表した。伊東は2019年冬から22年夏にS・ランスに移籍するまで、３年半にわたってヘンクで活躍した。32歳となったアタッカーの３年ぶりの復帰に、ヘンクのファンは大興奮。クラブの公式SNSには、次のような声が次々と寄せられた。 「おかえり、レジェンド」「神の帰還だ」「最高の補強」「ベルギー最高