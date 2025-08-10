「神の帰還だ」「最高の補強」日本代表アタッカーの３年ぶり復帰に現地サポは大興奮！「おかえり、レジェンド」「ベルギー最高のウイングが帰ってきた」
ベルギーの強豪ヘンクは現地８月９日、フランス２部のスタッド・ドゥ・ランスから、日本代表MF伊東純也を獲得したと発表した。
伊東は2019年冬から22年夏にS・ランスに移籍するまで、３年半にわたってヘンクで活躍した。
32歳となったアタッカーの３年ぶりの復帰に、ヘンクのファンは大興奮。クラブの公式SNSには、次のような声が次々と寄せられた。
「おかえり、レジェンド」
「神の帰還だ」
「最高の補強」
「ベルギー最高のウイングが帰ってきた」
「胸アツだ」
「彼はもっと美しい瞬間をたくさん与えてくれるだろう」
「イトウが来た2019年以来最高の契約だ」
再び青いユニホームで無双する姿を、ファンは楽しみにしているだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
