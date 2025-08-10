ヘンクへの復帰が決まった日本代表FW伊東純也が、クラブ公式サイトを通じて意気込みを語った。ヘンクは9日、スタッド・ランスから日本代表FW伊東純也を獲得したことを発表した。契約は2028年夏までの3年間。ベルギーメディア『HLN』は移籍金280万ユーロ（約4億8000万円）が支払われると報じている。また、公式発表では言及がないものの、クラブ公式オンラインショップではすでに伊東の背番号「10」のネーム入りユニフォームが