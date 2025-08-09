ベルギーリーグ第２節、アンデルレヒト対ウェステルロー（５−２で前者が勝利）の試合後、ミックスゾーンで坂本一彩（ウェステルロー）を待っていると、少し離れたピッチの上で後藤啓介が明るい表情でダッシュを繰り返しているのが見えた。アンデルレヒトのメンバー表に彼の名は無かった。体調不良の選手や負傷上がりの選手をウォーミングアップでチェックして、試合に出られないとなったときに、後藤がメンバー入りするはずだ