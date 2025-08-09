気温「40度」付近を示すJR帯広駅前の温度計。北海道は大陸から暖気が流れ込み気温が上昇した＝7月24日東京大や京都大の研究者らによる「極端気象アトリビューションセンター（WAC）」は9日までに、日本が全国的に猛暑に見舞われた7月下旬の記録的な高温は、人為的な地球温暖化の影響がなければ起きなかったとする分析結果を発表した。温暖化に加え、近海の海面水温も影響を与えていた可能性がある。WACは7月22〜30日に日本全域