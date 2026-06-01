群馬・桐生市で1日午前11時36分、最高気温が35.4℃となり、「猛暑日」となりました。関東で「猛暑日」が観測されたのは、2026年初です。これまで全国で観測された最も高い気温は、5月18日（月）、兵庫・豊岡市と大分・日田市の35.3℃。これを上回った1日の桐生市が2026年一番暑くなりました。