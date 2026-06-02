北海道・厚沢部町清水にある住宅の敷地内で、2026年6月1日、高齢女性が死亡する事故がありました。6月1日、午後4時すぎ、近隣の住民男性から「住宅の敷地内で高齢の女性が頭から血を流して倒れている」と消防に通報がありました。駆けつけた救急隊員が、自宅の敷地内で頭から血を流して倒れている80代の女性を発見しました。消防によりますと、女性の夫（90代）に話を聞いたところ、「バックした際に接触したかもしれない」と話し