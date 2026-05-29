29日（木）は九州〜関東で真夏日が続出し、5月としての観測史上1位を更新したところもありました。一方で、北日本を中心に風が強く、午後3時現在も宮城県東部には暴風警報が発表されています。これまでの1日の天気を振り返ります。■東京は今年一番の暑さ千葉の勝浦、館山は観測史上初めて5月に真夏日西日本〜東日本の太平洋側は朝から晴れたことやフェーン現象の影響も加わり、早いペースで気温が上がりました。全国で一番気温