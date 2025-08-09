東洋大学を除籍されながら、偽造された疑いがある卒業証書を周囲に見せ大卒だと主張していた静岡県伊東市の田久保眞紀市長（55）。その市長を追及する市議会には田久保氏の「同級生」と名乗る人物から、卒業証書は同級生が余興で作ったと“告白”する内容の告発文が送られ、市議会は色めき立っている。ところが書かれている内容は怪しいとの証言があり、田久保氏は告発文に信ぴょう性がないことを証明して反転攻勢に出ようとしてい