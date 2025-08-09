「全国高校野球選手権・１回戦、花巻東４−１智弁和歌山」（８日、甲子園球場）花巻東がセンバツ準優勝の智弁和歌山を４−１で下し、ベスト８に進んだ２０２３年以来２年ぶりの初戦突破を果たした。先発した萬谷堅心投手（２年）が７安打、１失点で完投勝利。大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）と同じ「１７」を背負う左腕が、強豪撃破の原動力となった。うなりを上げる剛速球でスタンドがどよめくこともない。