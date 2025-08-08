¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ÍÆµ¿¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHKÅÞ¡×ÅÞ¼óÎ©²Ö¹§»Ö»á¡Ê57¡Ë¤Ï8Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö°ãË¡À­¤¬ÁËµÑ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Îº¬µò¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔµ¯ÁÊ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌµºá¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£