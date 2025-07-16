¼¡¤ÎÆüÍËÆüŽ¥7·î20Æü¤ËÅêÉ¼Æü¤ò·Þ¤¨¤ë»²µÄ±¡Áªµó¡£NNN¤Ê¤É¤¬½ªÈ×¤Î¾ðÀª¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Í¿ÅÞ¤Ï½øÈ×¤è¤ê¾ðÀª¤¬°­²½¤·¡¢»²µÄ±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¾ðÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁªµóÀï½øÈ×¤«¤é¸·¤·¤¤¾ðÀª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¡£15Æü¡¢¹áÀî¸©¤Ë±þ±ç¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ä¡£¡ÊÀÐÇË¼óÁê¡Ë¡Öº£ÅÙ¤ÎÁªµó¤Ï¡¢º£¤µ¤¨ÎÉ¤±¤ì¤Ð ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤«¡£¼¡¤Î»þÂå¤Ç¤âÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤½¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¡£À¯¼£²È¤¬¡¢º£¤µ¤¨ÎÉ¤±¤ì