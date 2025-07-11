【東京マルイ再販情報：7月10日～7月11日分】 東京マルイは、7月10・11日にエアガン5点を再販した。 今回再販されたのは、次世代電動ガン「URG-I 11.5inch ソップモッド ブロック3」に加え、ガスブローバック「M1911A1コルトガバメント」など。 他にもガスブローバック「FNファイブセブン」や「ハイキャパ5.1 ステンレスモデル」、「コルト ガバメント シリーズ'70 ニッケル