【東京マルイ再販情報：7月10日～7月11日分】

　東京マルイは、7月10・11日にエアガン5点を再販した。

　今回再販されたのは、次世代電動ガン「URG-I 11.5inch ソップモッド ブロック3」に加え、ガスブローバック「M1911A1コルトガバメント」など。

　他にもガスブローバック「FNファイブセブン」や「ハイキャパ5.1 ステンレスモデル」、「コルト ガバメント シリーズ'70 ニッケルフィニッシュ」が展開された。

7月10日分

「URG-I 11.5inch ソップモッド ブロック3」詳細

価格：93,280円 全長：750 mm / 825 mm（ストック伸長時） 銃身長：275 mm 重量：3,150g（空マガジン、バッテリー含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：SOPMODバッテリー 装弾数：82発

7月11日分

「FNファイブセブン」詳細

価格：19,580円 全長：208 mm 銃身長：100 mm 重量：740 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：26 + 1 発（1発は本体に装填した場合）

「コルト ガバメント シリーズ'70 ニッケルフィニッシュ」詳細

価格：23,980円 全長：217 mm 銃身長：112 mm 重量：812 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：26 + 1 発（1発は本体に装填した場合）

「M1911A1コルトガバメント」詳細

価格：20,680円 全長：218 mm 銃身長：112 mm 重量：798 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：26 + 1 発（1発は本体に装填した場合）

「ハイキャパ5.1 ステンレスモデル」詳細

価格：18,480円 全長：222 mm 銃身長：112 mm 重量：894 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：31 + 1 発（1発は本体に装填した場合）

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