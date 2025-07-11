東京マルイ、ガスブロ「ガバメント」系3点や次世代「URG-I 11.5inch」など再販！
【東京マルイ再販情報：7月10日～7月11日分】
東京マルイは、7月10・11日にエアガン5点を再販した。
今回再販されたのは、次世代電動ガン「URG-I 11.5inch ソップモッド ブロック3」に加え、ガスブローバック「M1911A1コルトガバメント」など。
他にもガスブローバック「FNファイブセブン」や「ハイキャパ5.1 ステンレスモデル」、「コルト ガバメント シリーズ'70 ニッケルフィニッシュ」が展開された。
7月10日分
「URG-I 11.5inch ソップモッド ブロック3」詳細価格：93,280円 全長：750 mm / 825 mm（ストック伸長時） 銃身長：275 mm 重量：3,150g（空マガジン、バッテリー含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：SOPMODバッテリー 装弾数：82発
7月11日分
「FNファイブセブン」詳細価格：19,580円 全長：208 mm 銃身長：100 mm 重量：740 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：26 + 1 発（1発は本体に装填した場合）
「コルト ガバメント シリーズ'70 ニッケルフィニッシュ」詳細価格：23,980円 全長：217 mm 銃身長：112 mm 重量：812 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：26 + 1 発（1発は本体に装填した場合）
「M1911A1コルトガバメント」詳細価格：20,680円 全長：218 mm 銃身長：112 mm 重量：798 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：26 + 1 発（1発は本体に装填した場合）
「ハイキャパ5.1 ステンレスモデル」詳細価格：18,480円 全長：222 mm 銃身長：112 mm 重量：894 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：31 + 1 発（1発は本体に装填した場合）
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