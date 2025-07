【東京マルイ再販情報:7月10日~7月11日分】

東京マルイは、7月10・11日にエアガン5点を再販した。

今回再販されたのは、次世代電動ガン「URG-I 11.5inch ソップモッド ブロック3」に加え、ガスブローバック「M1911A1コルトガバメント」など。

他にもガスブローバック「FNファイブセブン」や「ハイキャパ5.1 ステンレスモデル」、「コルト ガバメント シリーズ'70 ニッケルフィニッシュ」が展開された。

7月10日分

「URG-I 11.5inch ソップモッド ブロック3」詳細

7月11日分

「FNファイブセブン」詳細

「コルト ガバメント シリーズ'70 ニッケルフィニッシュ」詳細

「M1911A1コルトガバメント」詳細

「ハイキャパ5.1 ステンレスモデル」詳細

価格:93,280円 全長:750 mm / 825 mm(ストック伸長時) 銃身長:275 mm 重量:3,150g(空マガジン、バッテリー含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.28g) 動力源:SOPMODバッテリー 装弾数:82発価格:19,580円 全長:208 mm 銃身長:100 mm 重量:740 g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:26 + 1 発(1発は本体に装填した場合)価格:23,980円 全長:217 mm 銃身長:112 mm 重量:812 g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:26 + 1 発(1発は本体に装填した場合)価格:20,680円 全長:218 mm 銃身長:112 mm 重量:798 g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:26 + 1 発(1発は本体に装填した場合)価格:18,480円 全長:222 mm 銃身長:112 mm 重量:894 g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:31 + 1 発(1発は本体に装填した場合)

