マクドナルドの求人サイト「McHire」に管理者用のログイン画面があり、そこに「123456」というパスワードを入れたところアクセスできてしまったと、セキュリティ専門家のイアン・キャロル氏が報告しました。管理者用のページから応募者の情報を簡単に閲覧できたこともわかっています。Would you like an IDOR with that? Leaking 64 million McDonald’s job applicationshttps://ian.sh/mcdonaldsマクドナルドはParadox.aiという