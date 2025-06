FacebookやInstagramの開発元であり、独自AIのMeta AIなどを展開するMetaが、「AIトレーニングのために著作権で保護された書籍を利用した」として複数人の作家から訴えられていたのですが、裁判を担当するヴィンス・チャブリア判事が訴えを棄却しました。ORDER DENYING THE PLAINTIFFS’ MOTION FOR PARTIAL SUMMARY JUDGMENT AND GRANTING META’S CROSS-MOTION FOR PARTIAL SUMMARY JUDGMENT(PDFファイル)https://storage.courtl