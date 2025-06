生成AIが自然な文章を手軽に作成できるようになったことで、職探しをする人がAIで履歴書を書く時代が到来しつつあります。企業にはAIが作成した履歴書が山のように送られてきており、あまりに膨大な量の履歴書を企業は処理しきれず、AIでさばいているそうです。Employers Are Buried in A.I.-Generated Résumés - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2025/06/21/business/dealbook/ai-job-applications.htmlThe