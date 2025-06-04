7月にVNL2025千葉大会7月に千葉ポートアリーナで開催される買取大吉バレーボールネーションズリーグ（VNL）2025千葉大会の「レジェンドシート」の2人目の参加レジェンドとして、元女子日本代表の菅山かおるさんが決定したと、4日にVNL組織員会事務局が発表した。菅山さんは2005年ワールドグランプリで全日本デビューをすると、「かおる姫」の愛称で人気を集めたレジェンド。インドアだけでなく、ビーチバレーでも活躍した。