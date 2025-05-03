¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤­¤é¤Î¤É¤ó@7y¡é5y¡ê(@tatosori)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤ï¤¬»Ò¤ÎÆÍÁ³¤ÎÁ®¤­¤ä¡¢²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤Û¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ º½¾ì¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ï¡© »Ò¤É