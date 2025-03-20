オープン戦○ DeNA 2 − 0 オリックス ●＜3月20日横浜＞DeNAは完封リレーでオリックスとのオープン戦に2連勝。先発ローテ要員の2投手が揃って好投した。先発のケイは初回、3番・西川をこの日最速の155キロ直球で遊ゴロに仕留めるなど3者凡退スタート。2回以降は3イニング連続で得点圏に走者を背負ったが、要所を締めゼロを並べた。オープン戦ラスト登板は4回0/3で76球、5安打無失点、4奪三振1死球の内容。シーズン開幕へ