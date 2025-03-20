19日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャルカブス−ドジャース』で解説を務めた五十嵐亮太氏が、ドジャース・佐々木朗希について言及した。佐々木はメジャー初登板・初先発となった同日のカブス戦、立ち上がりこそ160キロを超えるストレートを中心に三者凡退に抑えたが、2回以降は制球に苦しみ、3回・56球を投げ、1被安打、3奪三振、5与四球、1失点だった。佐々木のメジャー初登板を踏まえて、五十嵐