Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡£º£µ¨¤Ï²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢7Æü¤ÎÂè29Àá¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥ÈÀï¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¾®ÀîÎÊÌé¡¢°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢»³ËÜÍý¿Î¤¬½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Ï¡¢Á°È¾17Ê¬¤Ë¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤¬PK¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢Á°È¾28Ê¬¤ËPK¤Î¥Ô¥ó¥Á¤¬ÅþÍè¡£¤À¤¬¡¢¼é¸î¿À¾®µ×ÊÝ¤¬Áê¼ê¤Î¥­¥Ã¥¯¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÃÍÀé¶â¤Î¥»¡¼¥Ö¤ÇÁË»ß¡ª¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¥ì