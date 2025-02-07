人気YouTuber「中町兄妹」の中町綾（24）が、病気のため手術を検討していることを明かした。【映像】中町綾の腰のタトゥーがわかる水着姿Instagramでは、黒いビキニ姿で寝そべるビーチでの写真や、腰のタトゥーがチラ見えしている後ろ姿など、さまざまなプライベートショットを投稿している中町。「綺麗なくびれ」「背中めっちゃ綺麗」などの反響が寄せられていた。6日はストーリーズを更新し「月2回ぐらい扁桃炎になるんだ