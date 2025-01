OpenAIが2025年1月の第4週に、ユーザーに代わってウェブブラウザ上で複雑なタスクを実行できるAIエージェント「Operator」をリリース予定とThe Informationが報じました。報道によると、OpneAIだけでなくGoogleやAnthropicといったAI企業も同様のAIエージェントの開発に取り組んでいるそうです。OpenAI Preps ‘Operator’ Release For This Week - The Informationhttps://www.theinformation.com/briefings/openai-preps-operato