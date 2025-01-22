記事のポイント2025年、特にゴールドモデルを中心に、ロレックスの価格が最大14％上昇。2024年、中古ロレックスの価格は3年ぶりの安値を記録し、一次市場との差が拡大。Z世代の高級時計需要が成長を後押しし、中古市場への注目が高まっている。ロレックス（Rolex）が値上げをするのは珍しいことではないが、1月、特に人気の高いいくつかの時計で見られた値上がり幅には、根っからの時計ファンですら驚いた。ロレックスは1月上旬、2