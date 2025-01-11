¶áÇ¯¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯´á¶ñ¤Î¥ì¥´¤ÏÃ±¤Ê¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢»þ¤ËÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô½½Ëü±ß¤Î¥ì¥´¥»¥Ã¥È¤¬ÅðÆñ¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¡¢°ì¤Ä¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¿ô½½Ëü±ß¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»öÎã¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥´¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¥ì¥´¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¹â²Á¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯´á¶ñ¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëLatericius¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7 reasons why LEGO® is so expensive, plus cheaper