ミッキーマウスがホラー映画に登場する。『蒸気船ウィリー』を基にした『マッド・マウス 〜ミッキーとミニー〜』が、2025年3月7日（金）より新宿ピカデリーほか全国公開される。この作品は、ミッキーが凶悪な殺人鬼として描かれる初のホラー映画であり、観客に衝撃を与えること間違いなしだ。短編アニメ『蒸気船ウィリー』でデビューしたミッキーマウスが、2023年末に著作権保護期間が終了したことを受け、ホラー映画として新たに