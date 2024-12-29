タレントの山口もえ（47歳）が、12月27日に放送されたトーク番組「令和ロマンの失礼かもしれませんが、どういうつもり？」（フジテレビ系）に出演。夫の爆笑問題・田中裕二（59歳）が普段見せる“かわいい”様子を明かし、「かわいいー！」の声が飛んだ。「M-1グランプリ」を連覇したお笑いコンビ・令和ロマンが、巷の「どういうつもり？」を解消していくトーク番組に、山口がゲスト出演。「どういうつもり？ 売れていない芸人と結