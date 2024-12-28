今年も、年末年始の海外旅行シーズンを迎えました。個人向けセキュリティーサービスを提供するNordVPN（オランダ）が、「海外旅行先でのインターネットの利用状況」について調査を実施。その結果を発表しました。「常時接続は重要」7割超調査は2024年5月22日から6月2日、全国の18〜74歳の日本人（インターネットユーザー）を対象に実施。1006人から有効回答を得ています。まず、「海外旅行をする際に、インターネットに常時