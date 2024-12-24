¤ª¤Ê¤¸¤ß¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ý¥Æ¥µ¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¹¥¤­¤Ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÈÈ¾½Ï¤æ¤ÇÍñ¤ò½Å¤Í¤ÆÀ¹¤Ã¤Æ¡¢¹ë²Ú¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä¢ö¸«¤¿ÌÜ¤â¿·¤·¤¤¡Ø¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¤æ¤ÇÍñ¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡Ù¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤Ä¤±¤Ê¤Î¤ÇÂç¿Í¤Î¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£¿©Âî¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î´î¤Ö´é¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¡ª¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ø¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¤æ¤ÇÍñ¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡Ù¤Î¥ì¥·¥ÔºàÎÁ¡Ê2¡Á£³¿ÍÊ¬¡Ë¤¸¤ã¤¬¤¤