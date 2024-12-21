´¨¤¤µ¨Àá¤ËÎø¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢²¹¤«¤¤¥¹¡¼¥×¡£ÍÎÉ÷¤Î¸¥Î©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ª¥Ë¥ª¥ó¥¹¡¼¥×¤Ê¤é¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ÆËþÂ­´¶¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿¤Î15Ê¬¤Ç´°À®¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤È¤í¤È¤í¤Î¿©´¶¤ÈÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤â¤Û¤Ã¤³¤ê²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤È¤í¤È¤í¥ª¥Ë¥ª¥ó¥¹¡¼¥×¡Ù¤Î¥ì¥·¥ÔºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¶Ì¤Í¤®¡ÊÂç¡Ë¡Ä¡Ä1/2¸Ä¡ÊÌó130g¡ËÍÎÉ÷¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡ÊðùÎ³¡Ë¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë±ö¤³¤·¤ç¤¦ÁÆ¤Ó¤­¹õ¤³¤·¤ç¤¦ºî¤êÊý¡Ê1¡Ë