ガイアックスが４日続伸している。１９日の取引終了後、マネックスグループ傘下のマネックスクリプトバンクとＤＡＯ（自律分散型組織）組成・運用プラットフォーム「ＤＡＯＸ（ダオエックス）」の販売パートナー契約を締結したと発表しており、好材料視されている。 「ＤＡＯＸ」は、ＮＦＴ（非代替性トークン）決済からコミュニティー活性化機能までを備えたＤＡＯの資金調達からコミ