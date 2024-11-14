トム・クルーズが、映画「インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア」続編への出演を断っていたという。アン・ライスによる小説「夜明けのヴァンパイア」を映画化した1994年の同作で、ヴァンパイアのレスタト役を演じたトムが再演を拒んだことから、続編製作が実現しなかったと、監督のニール・ジョーダンが明かした。バラエティにジョーダンはこう話す。「『ヴァンパイア・レスタト』の脚本を書くよう頼まれ、書いたんだ。だけど単純に