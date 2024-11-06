アンソニー・トゥーさん【台北共同】オウム真理教によるサリン製造の解明に協力した毒物学の権威、米コロラド州立大名誉教授のアンソニー・トゥーさんが米ハワイで死去した。94歳。現地時間1日夜に亡くなったとみられる。死因は明らかになっていない。家族が6日、明らかにした。1930年台北生まれ。中国語名は杜祖健。台湾大卒後、米国に渡りヘビ毒などを研究。生物兵器・毒素兵器の専門家として米陸軍の相談役も務めた。94年6