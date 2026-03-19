2022年に安倍晋三元首相が銃撃される事件が起き、「宗教2世」の問題が社会に突きつけられた。かつてオウムの中で幼少期を過ごした加奈さん（仮名）もまた、宗教のもとに生まれた「2世」のひとりだ。事件のニュースを見ながら、彼女はある思いを抱いたという。「山上被告のようにならなかったかと言われたら、それはわからない」。オウムの子として生きてきた彼女が語る「宗教2世」の現実とは… 【画像】 教団施設から保護さ