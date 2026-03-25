14人が死亡、6000人以上が重軽傷を負ったオウム真理教による地下鉄サリン事件。事件発生から31年めを迎えた2026年3月20日には、多数の死傷者が出た東京メトロ霞ケ関駅に献花台が設けられ、同駅助役だった夫を亡くした高橋シズヱ（79）さんらが花を手向けた。現在、オウム真理教は解散したが、後継団体として、主流派の「Aleph（アレフ）」のほか、信者らが対立してできた「ひかりの輪」「山田らの集団」の3団体が存在している。い