女優の伊東美咲（47歳）が10月18日、自身のInstagramを更新。17日に亡くなった西田敏行さんを追悼している。伊東はこの日、西田さんとのツーショットと共に、「日本を代表する俳優、西田敏行様、芸能界の父の存在でした。「釣りバカ日誌、椿山課長の七日間、ドラマでもご一緒させていただき、沢山の思い出が甦ります」とつづる。そして「スタッフ共に沢山食事に誘って頂き、冗談混じりの方言でいつも現場を和ませてくださいました