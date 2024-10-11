LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が、幼少期の写真をInstagramで公開し、その愛らしさに注目が集まっている。 【写真】まんまるお目目がキュート！幼きLE SSERAFIMユンジン ■LE SSERAFIMユンジン、23歳の誕生日 10月8日に23歳の誕生日を迎えたユンジン。投稿の1枚目では、大きなピンクのケーキを前に、両手を頬に添えて嬉しそうに微笑んでいる。 そして2枚目には、幼きユンジンの姿が。