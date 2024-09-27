山形県山形市の商業施設で、１０代女性の下着を撮影したとして、山形市の自称会社員の男が現行犯逮捕されました。 性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、山形市篭田に住む自称会社員の３２歳の男です。 警察によりますと、男はきのう午後５時４５分頃、山形市内の商業施設で、買い物中の置賜地方に住む１０代女性の下着をスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。 商業施設の店員が警察に通報し、きのうの午後６