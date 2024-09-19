任天堂と株式会社ポケモンがパルワールド開発元のポケットペアに対する訴訟を提起したことを発表しました。任天堂株式会社 ニュースリリース :2024年9月19日 -株式会社ポケットペアに対する特許権侵害訴訟の提起について｜任天堂https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2024/240919.html株式会社ポケットペアに対する特許権侵害訴訟の提起について｜株式会社ポケモン｜The Pokémon Companyhttps://corporate.pokemon.c