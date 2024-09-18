Image: Apple 2024年9月20日からiPhone 16シリーズの販売がスタートしますが、iPhone 16 Pro Max（256GB／ナチュラルチタニウム）を購入予定です。購入を検討するきっかけとなったのは、「カメラコントロールボタン」の追加です。「アウトドア」での撮影は、片手で済ませたい昨年、iPhone 15に買い替えたことで、長年愛用してきたコンデジを持ち歩かなくてよくなるほど、カメラの画質には満