株式会社版三が手掛ける映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」の浮世絵作品「ゲゲゲ浮世絵 暁の友」が、2024年9月13日より再販売されることが決定した。この作品は、鬼太郎の父と水木の友情を描き、映画の雰囲気や世界観を大切にした一枚となっている。版三は、伝統的な浮世絵を継承しつつ新たな挑戦を続ける企業で、これまでに「ドラえもん」や「ちびまる子ちゃん」、さらには「スター・ウォーズ」や「マーベルシリーズ」といった人気コ