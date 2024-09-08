整理収納アドバイザーのおだけみよです。節約の王道の「まとめ買い」は、まとめて買うことで値段が割引になるだけなく、ポイントが多く還元されたりとお得に感じますが、実は落とし穴がたくさんあります。今回は、まとめ買いして失敗したものと、賢い買い物のコツをお伝えします。【詳細】他の記事はこちら日用品キッチンペーパーやトイレットペーパーなど、消費期限のない日用品。ネットショップやふるさと納税でもお得にまとめ買