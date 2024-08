(C)TGC teen 2024 Summer supported by UP-T ME:Iを輩出したサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」(日プ女子)に参加していた、佐々木つくしが30日、東京・お台場のZepp DiverCity(TOKYO)で開催されたガールズフェスタ『TGC teen 2024 Summer supported by UP-T』に出演した。【動画】佐々木つくしによる圧巻のダンス(ショーツ)「2nd FASHION SHOW STAGE」の「ROX」ステージに登場